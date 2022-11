TOP 14 (J10) - Un Brive à réaction attendu ce week-end face à La Rochelle

Il est temps que ce bloc de dix matchs se termine. C'est un peu ce qu'on se permet de penser, à l'aube de ce samedi 5 novembre. Brive est bon dernier du championnat de Top 14, et a connu une vingtaine de blessés depuis le début de la saison. "Je vous mentirais si je ne vous dis pas que j'en ai marre" répond du tac au tac le pilier sud-africain Marcel Van der Merwe. "Mais, je veux gagner. Alors, je dois mettre de côté mes émotions, ma frustration et se focaliser sur le plan de jeu pour faire les choses correctement"

Du positif quand même aux entrainements

Néanmoins, il serait trompeur de penser que lorsqu'on broie du noir, on ne voit jamais le soleil. Face aux jaunes et noirs de La Rochelle, Brive peut rêver à un bon résultat, si on entend les arguments du demi-de-mêlée Paul Abadie : "Y'a des choses plutôt bonnes dans les entraînements depuis deux semaines. On a beaucoup de fraîcheur, une nouvelle façon de voir des choses avec une structuration plus aboutie et différente de ce qu'il y avait les mois précédents. C'est à nous maintenant de le montrer sur le terrain, comme lors des dernières minutes contre le Racing."

Ces dernières minutes, avec trois essais inscrits entre la 70eme et la 80eme minute, c'est une référence pour les joueurs. Axel Muller, par exemple, a marqué ses deux premiers essais de la saisons, et surtout, les premiers depuis janvier dernier. C'est bon pour la confiance, confesse-t-il, "même si je donne la même énergie à chaque match. Moi, je veux gagner à chaque match que je joue. Mais, on sait tous qu'on est capable de faire des grandes choses."

Ca commencerait par une belle victoire face au Stade Rochelais, qui envoie une grosse équipe avec les internationaux Hastoy, Dulin ou Tanga... La réaction est indispensable, surtout que le nouvel actionnaire devrait être présent en tribune pour assister au match de l'équipe dans laquelle il a promis d'investir.

La composition d'équipe du CAB

La composition d'équipe de La Rochelle