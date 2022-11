TOP 14 - J11 - Brive un peu plus au bord du gouffre après la défaite contre Pau (22-6)

"On est abattu". Les mots de Joris Jurand sont forts à l'aube de la sixième défaite d'affilée du CAB face à Pau (22-6). Pourtant, les brivistes étaient "dans le match" jusqu'à la 70e minute, en restant à six points, soit un essai transformé des palois. Pourtant, Brive encaissera une pénalité puis un essai, synonyme de bonus offensif pour les Béarnais.

Brive dernier à 5 points de Perpignan

La mauvaise opération est comptable, puisque Perpignan s'est, dans le même temps, imposé face à l'UBB. "On est un peu dans la même position qu'Agen, et j'espère qu'on ne finira pas comme ça" souligne Joris Jurand. "On ne va rien lâcher...je ne vois pas ce club en Pro D2" ajoute Mathieu Voisin.

Il faudra aller chercher des points lors des prochains matchs, notamment lors du déplacement face à Bordeaux-Bègles la semaine prochaine (samedi 3 décembre à 17 heures).