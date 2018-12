TOP 14 (J11) - Montpellier vaincu par Clermont-Ferrand 28 à 23

Montpellier s'est fait assommer par Clermont-Ferrand en TOP 14 de rugby ce samedi après midi au GGL Stadium. Finaliste la saison passée mais battu pour la troisième fois de la saison à domicile 28 à 23, les montpelliérains voient les places qualificatives s'éloigner malgré le bonus défensif arraché. Le capitaine du MHR, Louis Picamoles veut continuer à y croire :

On ne lâchera rien, on va travailler. Il n'y a que par le travail qu'on arrivera à mettre des choses en place. La défaite est dure à avaler et le match a été intense, il va falloir que les corps et surtout les têtes récupèrent. - Louis Picamoles, capitaine du MHR