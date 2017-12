Top 14 (J12) - Jour de fête réussi avec la victoire de la Section Paloise sur Bordeaux-Bègles (27 à 17)

Que la fête a été belle au Stade du Hameau de Pau ce samedi soir ! Les animations ont ravi les 18 000 spectateurs et la Section Paloise a offert une belle victoire face à Bordeaux-Bègles (27 à 27).

La fête a été complète pour l’inauguration du Stade du Hameau à Pau ce samedi soir. Devant plus de 18 000 spectateurs, la Section Paloise se devait d’offrir une victoire à ses supporteurs.

Et le début de la rencontre a provoqué des frayeurs face à l’offensive efficace de l’Union Bordeaux Bègles. Ce sont les Girondins qui ouvrent le score et qui vont mener au tableau d’affichage durant toute la première mi-temps grâce à deux pénalités et un essai.

Au retour des vestiaires, la Section Paloise est menée 6 à 11 dans son antre. Mais la seconde mi-temps n’aura pas la même physionomie grâce à un essai de Thibault Daubagna inscrit dès la 43e minute qui permet à Pau de virer en tête. Un second essai de Charly Malié dix minutes plus tard va doucher les ambitions girondines de l’emporter une nouvelle fois au Hameau.

Le pied efficace de Tom Taylor (qui franchit les 100 points inscrits au passage…) confirme la victoire, sur le score de 27 à 17. De quoi apporter une touche de plus sur une fête réussie !