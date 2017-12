Top 14 (J12) - Pour ne pas gâcher la fête, la Section Paloise doit gagner contre Bordeaux au Hameau

Lourdement battue samedi dernier à La Rochelle, la Section Paloise va tenter de relever la tête samedi face à Bordeaux-Bègles, poussée par son public, dans un stade à guichet fermé pour l'inauguration de ce nouveau Hameau.

On y est : le nouveau stade du Hameau est inauguré ce samedi après-midi, lors de la 12e journée de Top 14, pour le match entre la Section Paloise et l'Union Bordeaux-Bègles. Match à guichet fermé entre la Section 10e et Bordeaux 7e. A noter que le club a remis des places en circulation vendredi, soit une centaine de places assises, dont une partie en tribune Ossau, et cinq cents places en pesage. Le stade ouvrira à 15h30. Début des festivités à 17h avant le match et le bouquet final un quart d'heure après.

4 changements dans le XV de départ

Daniel Ramsay malade, Slade à l'ouverture

Après leur lourde défaite à la Rochelle le weekend dernier (44-14), les Palois doivent s'imposer ce samedi dans leur nouveau Hameau. L'arrière de la Section Charly Malié entend bien profiter du contexte et des 18.000 spectateurs pour gagner. Cette victoire serait la bienvenue d'autant que la Section, privée de Daniel Ramsay (malade) et qui retrouve Colin Slade à l'ouverture (Taylor sur le banc) a déjà perdu deux fois à la maison cette saison, et ne compte qu'une victoire lors des quatre derniers matchs.

► Section / Bordeaux-Bègles, c'est à 18h. Emission spéciale dès 16h sur votre radio.