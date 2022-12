TOP 14 - J13 - Brive espère gagner "la bataille du Massif" face aux Auvergnats

Setareki Tuicuvu et les brivistes espèrent remporter le match ce vendredi

Arnaud Méla, le coach de Brive, ne tarit pas d'expressions sur ce derby. "C'est un peu la bataille de ce Massif, de ce coin. C'est le match du peuple noir et blanc" souligne celui qui en a vécu, des affrontements face aux Auvergnats. Pour Esteban Abadie, ce sera le cinquième derby. "Cette notion de derby, elle existe toujours. Cette semaine, on a reçu des messages de soutien. Quand tu marches dans la rue, il y a vraiment un engouement avec cette rencontre".

Certes, cette année, le Stadium ne sera pas à guichets fermés. Mais, on dépassera les 10 000 personnes dans le stade. "Malgré la période difficile, on sait qu'ils seront derrière nous" explique Esteban Abadie, positionné en flanker ce vendredi soir. Reste à ne pas les décevoir. Pour cela, Brive doit inverser sa manière de jouer. "On ne doit pas jouer à réaction, surtout pas ce vendredi" lâche Pietro Ceccarelli. "Les 10 premières minutes, ils ne doivent pas voir le ballon"

Pour ce match, Brive pourra compter sur son troisième ligne néo-zélandais Abraham Papali'i, dont la suspension au Connarcht a été annulée. En revanche, il devra se passer de son deuxième ligne fidjien Tevita Ratuva, suspendu après son carton jaune obtenu vendredi dernier, et ce pour quatre semaines. Néanmoins, le CAB aligne une belle équipe pour ce derby, avec une charnière internationale et expérimentée Lobzhanidze-Sanchez, mais aussi le retour du septiste Aaron Grandidier.