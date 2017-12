Pau, France

Clermont a failli signer le casse du siècle au Stade du Hameau ce samedi soir, lors de la 13e journée de Top 14. Alors que la Section Paloise mène durant toute la rencontre, Clermont inscrit une pénalité à la 77e minute qui le fait passer en tête au tableau d’affichage. Mais la volonté farouche de gagner des Palois, et l’indiscipline clermontoise, va permettre aux Béarnais d’inscrire une dernière pénalité dans les arrêts de jeu. Le pied de Tom Taylor offre la victoire 22 à 21 aux supporteurs palois.

Auparavant, la Section Paloise a pu imposer son rythme durant toute la première mi-temps. Colin Slade ouvre le score dès la 9e minute, et même l’essai non transformé de Clermont ne permet pas aux adversaires de déstabiliser les Palois.

La seconde mi-temps sera plus équilibrée, avec un Clermont plus offensif, mieux physiquement, qui inscrira un essai et trois pénalités.

La fin sera dantesque. Les supporteurs quitteront un Stade du Hameau quasiment plein avec le sourire. La Section Paloise remonte à la 9e place, avant de se déplacer à Lyon le 31 décembre à 14 heures.