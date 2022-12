TOP 14 - J13 - Le CA Brive remporte le 105e derby après un scénario incroyable

Le scénario est dingue. La sirène a retenti depuis trois minutes déjà et Brive obtient une pénalité. Les joueurs ont le choix : la tenter ou aller en touche. Jean-Baptiste Péjoine, adjoint terrain, a même déjà emmené le tee de Thomas Laranjeira. "J'ai regardé les mecs, c'était 50-50. Et puis, j'ai dit d'y aller, et on assumerait" raconte le capitaine Saïd Hirèche. Quatre longues minutes plus tard, le jeune talonneur Aymeric Tronc lance une touche à 5 mètres et enclanche un ballon porté. Il finit derrière la ligne. Après un appel vidéo, l'essai est validé et le CA Brive, qui était mené de 3 points l'emporte finalement avec quatre points d'écarts.

C'est la première victoire de Brive depuis neuf matchs. Presque trois mois de disette et une victoire qui permet aux brivistes de reprendre seulement un point d'écart sur Perpignan et huit points sur la douzième place occupée par Castres actuellement.

Arnaud Méla, coach du CAB : "Je suis content pour les joueurs, ils se sont récompensés"

"Je suis très fier de ce qu'ils ont fait. Très fier de retrouver ce stade comme ça. Moi je les ai vécu ces moments-là, et je sais que ça va recréer quelque chose. Ils ont été le chercher au fond d'eux. Il a fallu des ressources. Sur le plan comptable, c'est des points très importants. Il faut continuer comme ça. Il faut qu'ils stimulent tout ce qu'ils ont créé aujourd'hui. Et après, il faudra faire des gros matchs à Lyon et puis à Toulon..."

Thomas Laranjeira : "J'espère que cette victoire va nous permettre de retrouver le sourire, qu'on est une équipe avec beaucoup de capacités offensives et défensives et qu'on est capable de faire des belles prestations, et que cela nous permette d'enclancher une bonne série pour maintenir ce club en Top 14. Ca va être compliqué encore, on a des grosses réceptions, mais c'est un nouveau départ."

Saïd Hirèche : "Ca a été très compliqué, il a fallu aller se le chercher. A mon sens, la première mi-temps a pas été terrible, mais on s'est remis la tête à l'endroit en deuxième en proposant un peu plus de jeu, même s'il y a encore pas mal de choses à corriger. On est resté solidaires, conquérant, en jouant le coup à fond. On a toujours eu cette envie de ne rien lâcher. J'espère que ce sera le déclic mais le chemin reste encore long. On peut pas s'emballer parce qu'on a gagné un match."

