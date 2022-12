TOP 14 - J14 - Brive s'offre un réveillon canon en battant Lyon (30-27)

Esteban Abadie et ses coéquipiers ont fini à 14 mais ont gagné

Les brivistes se l'étaient promis, ils l'ont fait. Ce samedi, ils remportent une victoire tellement importante pour le championnat face à Lyon, vengeant (un peu) le match aller perdu 31 à 27. Surtout, les brivistes n'ont jamais cédé à la panique. Ce sont eux qui mettent la première banderille en marquant le premier essai par Andrès Zafra. Les lyonnais recollent au score, mais derrière manquent toujours la passe de plus. Brive sera toujours devant au score, même si Lyon tente toujours (et réussit) à percer grâce notamment à son ailier Ethan Dumortier et son arrière Alexandre Tchaptchet, qui inscrit son premier doublé en Top 14.

Grâce à ce score, Brive sort de la 14e et dernière place. Le CAB est désormais 13e avec 21 points. Les corréziens affronteront le RC Toulon la semaine prochaine, un adversaire qui a perdu ce samedi après-midi contre Bayonne (23-18).

