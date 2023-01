TOP 14 - J14 - Et de trois de suite pour Brive après sa victoire face à Toulon (26-17)

A l'image d'Enzo Hervé, les brivistes ont su maîtriser leur jeu et leur adversaire

Les supporters brivistes l'espéraient, ils l'ont fait. Le CAB enchaîne une troisième victoire d'affilée en battant Toulon 26 à 17. Les Noirs et Blancs ont su maitriser leur partie en occupant le terrain et en faisant déjouer les toulonnais, notamment en touche, où le RCT a tenté d'autres approches pas toujours récompensées. Pragmatique, les hommes de Patrice Collazo ont su prendre les points quand il fallait, notamment en première mi-temps, en restant devant ou en recollant rapidement au score. A la mi-temps, Brive est devant menant 12 à 7. En deuxième mi-temps, malgré un essai de Thomas Salles, les brivistes continuent leur jeu d'alternance et leurs prises d'initiatives. Ils arrivent même à inscrire un essai par Vano Karkadze.

Au classement, Brive revient à deux points de Pau et s'échappe à sept points de Perpignan. Le CAB est toujours 13e de Top 14.

