Top 14 (J14) - Incroyable victoire de la Section Paloise sur les terres bordelaises (18-16)

Superbe victoire de la Section Paloise face à Bordeaux-Bègles, le Père Noël passe avant l'heure (18-16).

Bordeaux a enfin le goût de la victoire pour la Section Paloise. Au terme d'un match rempli de suspens, les béarnais s'imposent à la dernière minute grâce à un magnifique essai en coin.

J. Pierre "On a fait face à une grosse équipe de l'@UBBrugby mais on s'est accroché, on y croyait jusqu'au bout." #UBBSP pic.twitter.com/mPVbkPfird — UBB Rugby (@UBBrugby) December 23, 2016

Un début inquiétant

10': Toujours 0 à 0. Les deux équipes se maîtrisent pour l'instant. #UBBSP pic.twitter.com/EO8TdI5RhD — Section Paloise (@SectionPaloise) December 23, 2016

Ce match était loin d'être gagné d'avance, on le savait. Et Bordeaux le confirme en venant inscrire son premier essai à la 30ème minute alors que le score de la section reste vierge.

C'était peut être le coup de fouet nécessaire aux palois. Cinq minutes plus tard, Thibault Daubagna repère un espace et inscrit le premier essai béarnais au nez et à la barbe des girondins.

Le jeu continue, les mélées sont dures pour les béarnais, mais ils arrivent à tenir le choc. On en reste là à la mi-temps, 10-7 en faveur de Bordeaux-Bègles. Rien n'est joué !

Egalisation à la 51è

Une pénalité est concédée par Bordeaux-Bègles et permet à Pau de revenir à égalité : 10 partout grâce à la botte de Tom Taylor. A présent, les deux équipes jouent gros, elles envoient du jeu mais n'arrivent pas à se départager autrement qu'avec leurs buteurs.

A la 71ème minute, les girondins sont devant grâce à Lionel Beauxis, l'enfant bigourdan inscrit une pénalité : 16-13 à 9 minutes de la fin, il ne faut pas avoir de regrets et tenter quelque chose.

Un sauveur nommé Jale Vatubua

First win for me in bordeaux so proud of the boys @SectionPaloise merci à tous les supporteurs… https://t.co/KpuIjq4A29 — Steffon Armitage (@Magicsteffo7) December 23, 2016

Alors que Bastien Pourailly vient de sortir sur civière après un choc avec Berend Botha, on craint que la Section soit touchée mentalement. Et bien non ! Julien Fumat, qui signe son retour en Top 14, vient de se faire arrêter sur les 5 mètres girondins, le ballon est distribué à droite pour trouver Jale Vatubua qui inscrit un essai à une minute de la fin ! Il ne sera pas transformé, mais qu'importe ! La Section s'impose à Bordeaux 18-16.

A elle de confirmer le 31 face à Montpellier. Le rendez-vous est prit avant d'aller fêter la nouvelle année.