Victorieuse de Bordeaux-Bègles et Clermont en décembre au Hameau, la Section 9e peut finir l'année en beauté chez un LOU qui reste sur cinq défaites en Top 14, et avant de recevoir Toulouse qui n'a, comme Lyon, que deux points d'avance au classement.

Pau, France

La Section paloise vise la passe de trois en championnat dimanche à Lyon. Après leur 2e victoire d'affilée au Hameau contre Clermont le weekend dernier, les Palois 9e jouent chez des Lyonnais 7e, qui ne sont pas bien en ce moment. Le LOU vient de perdre cinq fois d'affilée en Top14. Les Béarnais ont eux un bon coup à jouer face à Lyon dimanche, avant de recevoir Toulouse le weekend prochain au Hameau.

Tomas : "montrer nos intentions d'accrocher les 6"

Mignoni : "il faut que mes joueurs se lâchent!"

Pour bien comprendre, avant ce premier match de la phase retour du championnat, Lyon et Toulouse sont juste devant la Section au classement de Top 14, avec deux petits points d'avance sur les Palois. En cas de victoire à Lyon dimanche, les Palois pourraient encore gagner une place au classement, et se rapprocher des six premières places qualificatives pour les phases finales du Top 14.

►Lyon / Section, dimanche 14h, à vivre en intégralité sur votre radio.