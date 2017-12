Lyon, France

On espérait que la Section Paloise croque le LOU ce dimanche, pour bien préparer le réveillon du Nouvel An et s’assurer une remontée au classement. Mais les nombreuses fautes paloises et les ambitions lyonnaises ont douché les ambitions paloises.

Face à un essai de pénalité pour Pau, Lyon va afficher deux essais, dont celui de Beauxis à la 35e minute ; un Beauxis très en forme durant cette rencontre. A la fin de la première mi-temps, malgré un carton rouge sur Kodela, Lyon vire largement en tête, 23 à 13.

Au retour des vestiaires, Lyon confirme sa volonté de mettre fin à sa série de cinq défaites consécutives. Et la Section Paloise va voir les essais lyonnais s’enchaîner. Après un premier refusé, deux autres interviendront à la 47e puis à la 57e minute de jeu. Lyon mène alors 35 à 13.

Peu après l’heure de jeu, la Section Paloise va se réveiller à la faveur d’un essai puis une pénalité de Colin Salde, ramenant le score à 35 à 23, enlevant le point de bonus défensif aux Lyonnais. Mais cette fulgurance n’aura pas duré et Lyon va pousser pour inscrire un cinquième essai. Sans succès. Victoire finale 35 à 23 sans point de bonus pour les deux équipes.

Il faudra faire mieux face à Toulouse, au Stade du Hameau dimanche 7 janvier à 16h50, pour prétendre à une place dans le Top 6. Rendez-vous dès 16h20 sur France Bleu Béarn pour l’avant-match avant de suivre la rencontre en intégralité.