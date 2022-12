TOP 14 - J14 - Un CA Brive (grippé) veut continuer sur sa lancée face à Lyon

C'était il y a une semaine. Après neuf minutes d'arrêts de jeu, l'arbitre Thomas Charabas sifflait la victoire pour Brive dans le derby face à Clermont. L'explosion de joie s'était terminée par un feu d'artifice. Dans les têtes, cela a fait plus que du bien, si bien que les coachs ont vu débarquer à l'entraînement ce mardi d'autres joueurs. "La victoire a amené des sourires, et ça faisait longtemps qu'on avait pas connu des joueurs un peu relâchés en début de semaine et avec des douleurs qui font bien moins mal" raconte Arnaud Méla.

Le nouveau manager Patrice Collazo s'est exprimé en début de séance mardi ainsi que ce vendredi. Il a continué son travail d'observation du travail du staff, en distillant des conseils aux joueurs notamment. "C'est une semaine courte, avec deux jours d'entraînements. J'avais besoin de voir comment ils travaillaient, le fonctionnement et le contexte" raconte le manager. Mais lui comme Arnaud Méla sont conscients de là où ils mettent les pieds ce week-end. Lyon a certes subi 4 défaites d'affilée, dont une grosse déconvenue à Toulon. "On peut pas revenir en arrière sur l'état d'esprit [mis pour gagner face à Clermont], c'est la base."

La grippe frappe le CA Brive

Néanmoins, plusieurs joueurs manqueront à l'appel ce samedi. Deux joueurs prévus dans les 23 ont du déclarer forfait ce vendredi matin. La composition a donc dû évoluer, notamment avec la première feuille de match du centre Maxence Biasotto, qui vient des Espoirs. Les blessures au talon (Da Silva, Dufour) ont obligé le staff à faire travailler le pilier gauche Nathan Fraissenon au talon. "Il a donné d'énormes garanties en mêlée fermée" a expliqué Patrice Collazo. "Les jeunes ne vont pas jouer par défaut, mais parce qu'on pense qu'ils vont donner une plue-value" a complété le manager du CAB