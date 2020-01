Top 14 (J14) – Une défaite qui fait mal pour la Section Paloise à Brive (33-26)

Pau, France

Une occasion ratée et de la plus mauvaise des manières pour la Section Paloise qui s’est incliné dans les arrêts de jeu sur le terrain de Brive, ce samedi soir, dans la 14e journée de Top 14. Face aux 10 000 supporteurs brivistes, les hommes de Nicolas Godignon et Fred Manca avaient pourtant fait le plus dur au fil de la rencontre.

Alors que Brive avait inscrit le premier essai dès la 4e minute, la Section va profiter du pied agile d’Antoine Hastoy pour revenir au score. Avant la demi-heure de jeu, Pau n’est mené que 10 à 9, et va donner le coup de grâce dans la première mi-temps, avec les deux essais de Vatubua et Septar à la 26e et la 28e minute.

La Section mène 23 à 10 à la demi-heure de jeu, et seule une pénalité briviste va faire évoluer le score avant de retrouver les vestiaires. Les rugbymen palois sont sur la bonne voie pour s’offrir une bouffée d’oxygène au classement. Mais c’était sans compter sur une équipe de Brive dont le réveil va faire mal.

Après une dernière pénalité d’Antoine Hastoy, suivie d’un premier carton jaune infligé à la Section, Brive enchaîne les points pour se retrouver à égalité quand la sirène retentit. 26 partout… Mais les minutes s’éternisent et les arrêts de jeu vont être fatals aux Palois. Laranjeira, déjà auteur d’un essai à la 76e minute, va s’envoler vers la ligne d’essai palois et inscrire sept points de plus. Et surtout signer une victoire de Brive, alors que les points du nul étaient à la portée de la Section.

Le prochain match se déroulera au lendemain de la Saint-Valentin, face à Clermont Auvergne. Une nouvelle lutte de bas de classement qu’il faudra, cette fois, obligatoirement gagner.