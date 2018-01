Pau, France

Si elle veut rester dans la course à la qualification, la Section paloise, 9e de Top 14 avant cette 15e journée, doit l'emporter face à Toulouse 6e et barragiste avant ce premier match de l'année. Coté palois, on attend de voir quelle réaction les Béarnais vont avoir au terme d'une semaine agitée avec la démission du vice-président de la Section, Yannick Le Garrérès, et après une défaite marquante à Lyon.

Taylor à l'ouverture, Slade à l'arrière

🏉 Découvrez la composition présentée par la @CaveJurancon pour la réception du @StadeToulousain demain à 16h50

🎟 Rdv vite sur notre billetterie en ligne. Places à partir de 10€ pour les adultes et 5€ pour les jeunes 👉 https://t.co/lnrwuz5If9#SPST#TOP14#EnVertEtContreTouspic.twitter.com/Li3i4aQQDR — Section Paloise (@SectionPaloise) January 6, 2018

Charly Malié : "marre de passer pour des peintres !"

Bernard Pontneau : "j'espère que ça va nous motiver"

►Section / Toulouse, dimanche 16h50, à vivre en intégralité sur votre radio.