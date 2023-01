TOP 14 - J15 - La bonne résolution du CA Brive : enchaîner les victoires en battant Toulon

C'était le 30 janvier 2021. Après un mois de janvier d'enfer, Brive faisait tomber Toulon au Stadium 25 à 23 et enchaînait une troisième victoire d'affilée. Depuis, le club n'a jamais pu égaler cette performance et, ironie du sort, c'est ce même Toulon qui se présente à Brive en janvier 2023, après que le CAB ait remporté deux matchs de suite.

A l'époque, le manager de Toulon s'appelait...Patrice Collazo. Mais avant d'affronter son ancienne équipe, le nouveau manager cabiste refuse de faire de cette rencontre un match spécial : "Non, Toulon a été préparé de la même manière que Lyon" indique Patrice Collazo, "après, je peux comprendre que ça éveille beaucoup de sujets chez beaucoup de monde, mais je ne pense pas qu'ils en aient fait un match spécial. Donc, je ne vois pas pourquoi on sortirait du cadre. Et puis, les joueurs ne comprendraient pas, ce n'est pas leur histoire..."

Sans Nicolas Sanchez mais avec le retour de Joris Jurand

Les joueurs, eux, ont continué cette semaine leur préparation de match. "On s'attend à un gros match" confiait Joris Jurand, l'ailier/arrière briviste, de retour de blessure. "Je n'aime pas dire ça mais oui, ça peut être un match décisif pour faire basculer notre saison" continuait celui qui était sorti sur K.O lors du match de Challenge Cup à Cardiff.

C'était prévisible depuis son K.O à Lyon la semaine dernière, mais l'ouvreur Nicolas Sanchez sera absent ce week-end pour la réception de Toulon. Le maître-à-jouer argentin doit observer une période de repos, après avoir enchaîné en impactant toute l'équipe depuis son arrivée. "C'est la mauvaise nouvelle du jour" réagissait Patrice Collazo en conférence de presse, "mais il faut que l'équipe avance". Ce sera Enzo Hervé qui sera titulaire. "Je ne suis pas inquiet", indiquait le manager sur le joueur corrézien.

La composition du CA Brive