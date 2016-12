Top 14 (J15) - La Section paloise peut démarrer 2017 sous d'autres auspices

Vainqueurs à Bordeaux la semaine dernière, les Palois 10ème de Top 14 reçoivent deux fois d'affilée. L'occasion de faire un bon au classement mais il faut d'abord gagner contre Montpellier samedi et ainsi faire oublier la défaite à l'aller.

La Section paloise monte en puissance. Les Béarnais 10ème de Top 14 l'ont prouvé en gagnant à Bordeaux la semaine dernière (18-16), énervant bien au passage les Bordelais qu'on espérait voir gagner à Lyon ce vendredi. Tant pis ! Car les Palois ont les cartes en main après leur succès bordelais. Ils vont jouer deux matchs à domicile, au Hameau quand leurs concurrents directs actuellement dans la 2e partie de tableau que sont Bayonne et Grenoble se déplacent deux fois.

Du lourd devant ...

Mais attention, la Section n'a pas encore gagné trois matchs d'affilée cette saison. Ce serait une première si elle s'impose cet après-midi contre Montpellier qui, rappelons le au passage, avait corrigé les Béarnais au match aller 41 à 13. Du coup, Simon Mannix veut prendre ces puissants montpelliérains à l'accent sud-africain à leur propre jeu en alignant une première ligne toute neuve comparée à Bordeaux et surtout de gros calibre avec Malik Hamadache, Jamie Mackintosh et Thomas Bianchin titulaires.

Retours de Smith et Dupichot

Devant toujours, Fabrice Metz revient en 2ème ligne tout comme Paddy Butler en 3ème ligne aux côtés de Steffon Armitage et James Coughlan. Après derrière c'est du grand classique. La ligne d'attaque retrouve tout de même Conrad Smith et Louis Dupichot. Le buteur palois Tom Taylor glisse à l'arrière tandis que, coté Montpellier, on fait tourner. Seul six vainqueurs du match contre Toulon la semaine dernière sont conservés dont le capitaine Ouedraogo, Nagusa et Steyn replacé au centre de l'attaque.

Découvrez la #COMPO de votre équipe qui affrontera la @SectionPaloise demain à 13h au stade du Hameau ! #SPMHRhttps://t.co/8O8GHJvX96 — Montpellier Rugby (@MHR_officiel) December 30, 2016

Section paloise / Montpellier, 15e journée de Top 14, coup d'envoi 13h. Un match à vivre dès 12h30 en intégralité avec nous sur France Bleu Béarn.

