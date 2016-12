Top 14 (J15) - Trois victoires d'affilée pour la Section paloise qui bat le MHR 32-27

La Section paloise vient de franchir un cap : celui des trois victoires d’affilée cette saison. Après Clermont et Bordeaux, elle bat Montpellier 32-27 et termine l'année 2016 de la plus belle des manières avant de recevoir Lyon.

La Section paloise peut démarrer 2017 sous d'autres auspices... C'est au bout de 80 minutes haletantes et riches en essais que nos Béarnais viennent à bout des Montpelliérains. Dernier match de 2016, un beau cadeau pour la St Sylvestre.

Frédéric Manca, l'entraîneur des 3/4 de la Section Paloise

Des essais de tous les côtés

Nous sommes à la 6ème minute de jeu, la Section est menée 3-0, Watisoni Votu contre-attaque, servi par Slade. Le premier essai est béarnais.

Essai de Votu à la 6ème minute de jeu

Ca n'arrête pas ! Alors que Montpellier vient inscrire son premier essai du match à la 23ème minute, Louis Dupichot vient recoller au score en inscrivant le deuxième essai des béarnais. Nous en sommes à 13-12 grâce à cette action, un petit point de retard pour la Section.

Et d'un pour Louis Dupichot...

Montpellier ne dit pas son dernier mot : les deux équipes se rendent coup pour coup, Yvan Watremez marque le deuxième essai héraulté, ça fait le break à la 31ème minute, 20-12 pour Montpellier. C'était sans compter, encore une fois sur... Louis Dupichot !

Le doublé de Luis Dupichot

A la mi-temps, Pau passe devant et mène 22 à 20.

Une deuxième période plus tendue

La deuxième période est plus difficile pour la Section, qui a du mal en mêlée et commet quelques fautes bêtes. L'arbitre de touche Laurent Breil n'en revient pas, a tel point qu'il sort sur civière suite à une collision avec Shawn Sowerby.

L'arbitre de touche touché

La tendance s'inverse, les montpelliérains se mettent à la faute, 2 cartons jaunes, le premier pour Pierre Spies et le second pour Akapusi Qera. La Section en profite et marque son quatrième essai à la 59ème, signé James Coughlan.

James Coughlan à la finition pour le quatrième essai palois

La blessure de Conrad Smith

64ème minute : Conrad Smith, en pleine course, s'arrête brutalement. Il ne peut plus jouer, à priori, le tendon d'achille serait touché. Si c'est avéré, ce serait une bien mauvaise nouvelle pour les verts et blancs.

Conrad Smith sort sur blessure à la cheville. Entrée de Taniela Moa. @ladaubasse passe à l'aile. #SPMHR

Les dix dernière minutes sont insoutenables

Les Palois sont exténués, ils n'y sont plus. Montpellier en profite alors qu'Hamadache et Metz sont remplacés, ils inscrivent un nouvel essai qui les rapproche de la Section. On se fait peur, 32-27 à 7 minutes de la fin, tout peut basculer.

Un dénouement heureux

Simmon Mannix refait entrer Hamadache, et c'est peut-être ce qui permet à la Section de l'emporter : mêlée héraultaise, elle s'écroule et ... pénalité pour Pau ! Il reste 30 secondes, Tom Taylor la rate mais ce n'est pas grave, les montpelliérains la tapent en touche et s'assurent le bonus défensif. Belle victoire donc, les verts et blancs peuvent fêter la nouvelle année comme il se doit !