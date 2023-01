TOP 14 - J16 - Brive perd ses moyens face à Bayonne (37-9)

Malheureusement, toute série a une fin. Les trois victoires consécutives s'arrêtent ici, au Pays Basque, avec cette lourde défaite 37 à 9 du CAB face à Bayonne. Surtout, l'Aviron prend le bonus offensif face à une pauvre équipe de Brive.

ⓘ Publicité

La première mi-temps avait été propre et correcte. La conquête, notamment, avait su entretenir un espoir de voir le CAB proposer de belles incursions dans le camp adverse. Mais les brivistes étaient derrière au score, notamment grâce à une magnifique percée des bayonnais, conclu par l'ancien briviste Eneriko Buliruarua. En deuxième mi-temps, le curseur semble avoir baissé d'intensité à la 55e minute, juste avant le deuxième essai de Bayonne. Le CAB a dévissé ensuite, encaissant même un essai de pénalité à la sirène.

Brive repart donc de Bayonne avec zéro point, et surtout voit Perpignan se rapprocher, puisque dans le même temps, les catalans l'ont emporté face au Stade Français. La rencontre de la semaine prochaine au Stadium sera plus que cruciale.

loading

Patrice Collazo : "On est resté dans les clous 55 minutes, c'est trop peu pour inquiéter Bayonne"

"Le score est logique. On s'est créé les conditions pour être dans le match 55 minutes, malgré cet essai en première période. Mais un match, c'est 80 minutes. C'est le premier revers (en Top 14) mais ça serait trop beau si on gagnait tous les matchs. Ce week-end, on a pas coché les cases. On a été très stérile, même si on a gagné la lutte du territoire pendant 40 minutes en les enfermant chez eux, comme prévu, mais eux sur une fulgurance, on a pris un essai de 100 mètres. Quand vous avez trois pénaltouches et que vous en mettez pas une, y'a pas photo. Après, ce n'est pas un coup d'arrêt, il nous reste des matchs et un très important la semaine prochaine. Ce qu'il m'intéresse de savoir, c'est pourquoi on est plus dans les clous après la 55e minute. Est-ce que les consignes n'ont pas été assez claires ? Peut-être, mais si nous on baisse d'intensité et qu'eux ils montent, à la sortie, ça fait 35 piges (sic)"