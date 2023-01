TOP 14 - J16 - Déplacement périlleux pour le CA Brive à Bayonne

Après une parenthèse enchantée en coupe d'Europe, où Brive a obtenu sa qualification en huitième de finale de Challenge Cup, le CAB revient sur terre avec le déplacement à Bayonne pour la 16e journée de TOP 14. Brive reste toujours 13e du classement et doit affronter l'ogre bayonnais , qui a terrassé les plus grosses équipes sur son terrain, restant sur un 7/7 à domicile.

ⓘ Publicité

"C'est une équipe complète" souligne l'entraîneur Arnaud Méla, "qui a rousté pas mal chez eux. On appréhende pas mal ce match. Avec le public, cette équipe arrive à générer pas mal d'euphorie, ils ont fait un bon recrutement, ils jouent bien au rugby et sont forts sur les phases statiques." Sans compter leur joueur phare : l'ancien clermontois Camille Lopez, revenu dans sa terre et qui a claqué déjà six drops depuis le début de la saison. "Il faut qu'on le surveille, être en éveil sur tout ce qu'il fait. L'anticipation, sur des joueurs comme ça, c'est primordial" conclut le coach.

Brive se rend à Bayonne avec Nicolas Sanchez

Un temps incertain, l'ouvreur argentin, qui a fait tant de bien à l'équipe de Brive, sera du voyage au Pays Basque. Il pourra peut-être répondre au jeu fluide de l'ancienne pièce maîtresse clermontoise. Néanmoins, il ne sera pas seul : le joker médical de Luka Japaridze Tiétié Tuimauga sera titulaire à la pile gauche. Le pack retrouvera aussi Tevita Ratuva en deuxième ligne, lui qui a repris la compétition face à Cardiff la semaine dernière en troisième ligne.

Côté bayonnais, Brive retrouvera son ancien ailier/centre fidjien de coeur Eneriko Buliruarua, ainsi que le talonneur Thomas Acquier, placé en finisseur pour cette rencontre.