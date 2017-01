Top 14 (J16) - Face au Lou lyonnais, la Section paloise vise la passe de quatre

La Section paloise vise la passe de quatre (victoires) ce samedi après-midi au Hameau avec la réception de Lyon 12e de Top 14. En cas de victoire, les Palois 9e peuvent déjà se maintenir et surtout se placer aux portes du top 6.

Depuis leur victoire à domicile contre l'ASM il y a un mois, les Béarnais sont sur un petit nuage. La Section vient de battre consécutivement Clermont, Bordeaux et Montpellier le weekend dernier. A l'orée de cette 16e journée, les Palois 9e de Top 14 veulent signer un bloc parfait avec une victoire à domicile contre un concurrent au maintien ce samedi au Hameau, Lyon étant 12e. Les Béarnais commenceraient alors à se rapprocher et rêver des six premières places en ce début d'année 2017.

Trois changements palois

Seule ombre au tableau côté palois, la blessure de Conrad Smith samedi dernier. Du coup, Simon Mannix a dû recomposer sa ligne d'attaque. Watisoni Votou glisse au centre, associé à Julien Fumat, 1ère titularisation en Top 14 cette saison. Votou au centre, Mosèse Ratuvou entre sur l'aile gauche. Trois changements au total dans ce XV de départ avec la titularisation de Ben Mowen en 3e ligne à la place de Paddy Butler, touché le weekend dernier lors de la victoire au Hameau contre Montpellier (32-27).

Première pour Hosea Gear

Lyon vient en Béarn avec une équipe amoindrie, à cause des blessés comme Julien Bonnaire en 3e ligne ou Napoleoni Nalaga le weekend dernier lors de la victoire à domicile contre Bordeaux. Du coup c'est Hosea Gear, arrivé mardi dans le Rhône, qui démarrera la rencontre à l'aile. Attention à lui. On l'a vu à l'oeuvre avec Clermont le 3 décembre à Pau, lui qui n'a joué que trois bouts de match cette saison. Trois, c'est aussi le nombre de succès lyonnais sur les quatre derniers matchs joués au Hameau.

