Top 14 (J16) – La Section Paloise se fait dominer par Castres au Hameau (9-14)

Les deux équipes se devaient de confirmer le bon début d’année 2019 et la forme retrouvée. Mais la pause a éteint la Section Paloise qui s’incline sans panache contre Castres (9-14).

Pau, France

La Section Paloise est passée à côté de sa rencontre. Alors que les deux premiers matchs de la nouvelle année avaient offert aux supporteurs un visage plus souriant des rugbymen palois, ce retour après la trêve internationale a fait resurgir les doutes chez les plus fervents adeptes des Vert et Blanc.

« Ce soir, ça fait mal » avouera dès la fin de la rencontre le capitaine Thibault Daubagna au micro de France Bleu Béarn. Car Castres a pris son match et son destin en main dès le début de la rencontre. Malgré une pénalité ratée, ce sont bien les adversaires du soir qui ouvrent le score. Mais plus que de marquer des points, c’est aussi un Champion de France en titre qui va maîtriser le terrain et jouer dans le camp de la Section durant une grande partie de la rencontre.

Les deux cartons jaunes à la 19e puis la 22e minute de Dave Foley et Ben Mowen ne vont pas aider les Palois à décrocher les points de la victoire. Des points nécessaires pour recommencer à regarder vers l’avant.

Mais au final, seul le point de bonus défensif est décroché. La défaite est là, 9 à 14. Castres se rapproche du Top 6, à un point du Stade Français. A l’inverse, Pau stagne à la 10e place avant la confrontation entre Agen (13e) et Toulon (11e). Le Stade Mayol qui accueillera la Section dès la semaine prochaine. Avec une victoire impérative pour nos Béarnais.