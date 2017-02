Top 14 (J16 reportée) - Cette fois, la Section paloise espère manger du Lyon

Quinze jours après leur exploit à Toulouse, les Palois jouent leur match en retard face à Lyon ce dimanche au Hameau et espèrent continuer de se rapprocher voir entrer dans les six premiers du Top 14.

Chauds bouillants depuis qu'ils ont fait tomber le grand Clermont le 3 décembre au Hameau (40-35), les joueurs de la Section paloise sont inarrêtables en championnat, enchainant quatre victoires consécutives de prestige (Clermont, Bordeaux, Montpellier) dont une dernière, surprise, il y a quinze jours à Toulouse (20-10).

Les Béarnais pourraient en être même à cinq si le match contre Lyon s'était joué le 7 janvier, finalement reporté pour cause de terrain gelé. La Section a été sanctionnée par la Ligue d'une amende de 50.000 euros pour ne pas avoir fait le nécessaire pour que le match se joue. Le club a fait appel de la sanction.

Quatre changements depuis Toulouse

En attendant, ce match en retard de la 16e journée de Top 14 se rejoue dimanche midi (12h30), un mois après la date prévue. Après une semaine de repos, le staff palois a été contraint de faire quatre changements dans son quinze de départ comparé à la victoire glanée à Toulouse il y a quinze jours.

Devant d'abord, au poste de talonneur, Thomas Bianchin est absent pour raison personnelle (deuil), remplacé par le jeune Quentin Lespiaucq. En 2e ligne, le capitaine Julien Pierre opéré du biceps cède sa place et son brassard à Fabrice Metz. Des changements importants face à une épaisse équipe lyonnaise.

C'est un match charnière." - Le capitaine de la Section, Fabrice Metz

Derrière, le demi de mêlée Julien Tomas, longtemps embêté par un adducteur douloureux retrouve une place de titulaire. Thibault Daubagna sera remplaçant au coup d'envoi. Même schéma à l'arrière ou Tom Taylor blessé puis malade cette semaine sera bien titulaire. Retour important là aussi du buteur de la Section.

Une 5e victoire consécutive ?

En cas de victoire ce dimanche après-midi face à Lyon au Hameau, la Section accrocherait une 5e victoire consécutive et ferait mieux que le leader La Rochelle (série en cours) qui reste sur quatre succès en Top 14. Et en cas de victoire bonifiée, rêvons, les Palois passeraient devant Toulouse 6e au classement et seraient provisoirement barragistes.

A LIRE AUSSI :