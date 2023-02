TOP 14 - J17 - Brive-Perpignan, un match "à la vie, à la mort"

C'est un match très important qui se déroule ce samedi au Stadium : Brive reçoit Perpignan dans son antre à 17 heures. Un match couperet qui fait déjà parler les supporters du CAB . Un match capital, "un match très important" disait Axel Muller, l'ailier briviste, même s'il refusait de parler de "match de l'année". Gloire au vainqueur, malheur au vaincu qui se retrouvera dernier de Top 14.

Pour autant, le manager Patrice Collazo avait l'ambition de "dédramatiser" cette lutte entre Brive et Perpignan. "Notre championnat, il faut pas le résumer à ce duel avec Perpignan. On se doit d'avoir un objectif plus large car sinon, le précipice est derrière et à force de flirter avec, c'est le meilleur moyen de tomber dedans." Pour éviter de tomber dans ce précipice, il faudra donc mettre les ingrédients sur les 80 minutes, pas comme lors de la dernière sortie contre Bayonne. "On a vu qu'on avait pas la marge, souligne le capitaine du CAB Saïd Hirèche, et que si jamais on ne met pas la discipline, l'engagement nécessaire, on se retrouve vite sous pression et derrière la ligne".

Retour de Nicolas Sanchez, Nico Lee et Sammy Arnold

L'idée, peut-être, est d'aussi de s'enlever de la pression, car en tant qu'équipe qui reçoit, Brive peut en avoir. "La vérité, c'est que lorsque tu abordes un match un peu différemment parce qu'il y a de la pression, ça ne marche pas" conclut le pilier briviste Daniel Brennan. La semaine d'entraînement a été classique pour des brivistes qui s'attendent à un gros combat physique et où la discipline va compter énormément. "On connaît l'état d'esprit et l'aggressivité de Perpignan. Et puis, la discipline c'est important, on le voit dès qu'on dépasse 10 fautes par match, on perd, vu la qualité des buteurs en Top 14. On ne doit rien leur donner."

Pour cette rencontre décisive, les brivistes pourront compter sur le retour (annoncé) de Nicolas Sanchez, de Nico Lee et de Sammy Arnold (remplaçant).