Top 14 (J17) - La Section Paloise coule à Toulon… et au classement (38 à 11)

Après une petite très de deux matchs, la Section Paloise a repris son rythme de défaite. Les hommes de Simon Mannix ont subi la foudre de Toulon, et s’inclinent 38 à 11.

Toulon, France

Cinq essais à un, et la Section Paloise offre un véritable rebond à leurs adversaires toulonnais, face au public du Stade Mayol. Deux cartons jaunes fatals aux Palois, une efficacité redoutable de Toulon et une envie de remporter la rencontre plus évidente chez les locaux ont signé une nouvelle défaite pour les hommes de Simon Mannix.

Dès l’entame de la rencontre, Toulon enchaîne deux essais (transformés) dans le premier quart d’heure. Une déroute sur le pré pour Pau qui devra attendre l’exploit de Quentin Lespiaucq et les coups de pieds d’Antoine Hastoy pour freiner les ambitions toulonnaises.

A la pause, la Section Paloise est menée 24 à 11. Et même si Toulon mène les débats, la situation n’est pas encore dramatique.

Elle le sera autour de l’heure de jeu car la Section encaisse un nouvel essai, puis le carton jaune de Paddy Buttler. La messe est dite au coup de sifflet final avec un cinquième essai des rouge et noir. Toulon s’impose 38 à 11, et grimpe à la 10e place avec quatre points d’avance désormais sur Pau.

Derrière, Agen est en embuscade après sa victoire à Perpignan. Quatre longueurs, c’est aussi ce qui sépare désormais Pau de la 12e place des Agenais. La prochaine rencontre, au Hameau, samedi prochain, sera cruciale pour Simon Mannix et ses garçons.