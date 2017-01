Top 14 (J17) - La Section Paloise créée la surprise et s'impose à Toulouse (10-20)

Et de quatre ! Quatre victoires consécutives pour la Section Paloise qui réussit l'exploit de s'imposer à Toulouse.

Ils voulaient frapper un grand coup... et ils l'ont fait ! Les béarnais se sont imposés samedi soir à Toulouse, c'est leur quatrième victoire consécutive en Top 14.

Une belle Honhada chantée dans les vestiaires !!! Magnifique moment ! #victoire #allsection pic.twitter.com/wptBtbangD — Section Paloise (@SectionPaloise) January 28, 2017

Un grand coup

En signant cette quatrième victoire, Pau peut commencer à regarder devant avec trois réceptions à venir sur les quatre prochaines journées, dont le match en retard contre Lyon. Certains diront que ce n'est que justice, après la défaite sur le fil lors du match aller, 20-24.

Tout a commencé dès les premières minutes

Il ne faut pas attendre longtemps pour voir le premier essai palois. 3 minutes de jeu, après un beau travail collectif, Thomas Bianchin trouve le chemin de l'essai. Transformé par Colin Slade, la Section mène 7-0.

Très bel essai en début de partie. Partager le son sur : Copier

Après le soleil... vient la pluie

Cet essai est synonyme de coup de fouet pour Toulouse. Ils attaquent, percent la défense paloise et se font tout juste rattraper dans les derniers mètres, parfois même sur la ligne d'en but. La défense béarnaise tient le coup, mais au rythme où vont les choses, ça sent l'essai... qui vient après un carton jaune pour Mowen. Toulouse revient à égalité, tout est à refaire.

Mais après la pluie, le soleil brille de nouveau

C'est ce qui se passe 4 minutes après avoir encaissé l'essai de Perez. Mosese Ratuvou fait une passe à Julien Fumat, de retour en Top 14, qui fini dans l'en-but.

Premier essai pour Julien Fumat pour son retour en Top 14 Partager le son sur : Copier

A la mi-temps, la section est devant, 17-7 ! Reste à tenir une mi-temps supplémentaire.

Une seconde période moins enlevée

C'est le moins qu'on puisse dire. Il ne se passe pas grand chose, les deux équipes n'arrivent pas à trouver le chemin de l'essai. A noter que la possession est toulousaine. Au final, Toulouse marque une pénalité, et Pau signe sa victoire sur une pénalité survenue à la 78è. Alors que Colin Slade vient de laisser 9 points au pied, il réussi la dernière.

La Section est donc bien relancée dans le championnat, rendez-vous le 12 février face à Lyon pour confirmer.