Top 14 (J17) - La Section paloise en mode victoire avant d'affronter Toulouse

Corrigé samedi dernier à Bath en clôture d'une campagne européenne catastrophique, le staff de la Section paloise bat le rappel des cadres pour le déplacement à Toulouse ce samedi et avant un mois de février décisif.

Retour aux choses sérieuses pour la Section paloise ! Les rugbymen béarnais sont à Toulouse ce samedi, 4e du championnat. La Section sort d'une campagne européenne désastreuse et espère marquer des points face au Stade, en ouverture d'un mois de février qui se présente comme décisif pour la suite de la saison. L'ailier palois Louis Dupichot vise les six premières places du classement, synonymes de quart de finale du championnat en fin de saison.

Le retour des cadres

Au vu de l'enjeu, le staff palois a battu le rappel des titulaires dont certains n'ont pas joué depuis un mois à cause du report du match de Lyon. Mais le plus gros soucis a géré pour Simon Mannix c'est la cascade de blessés au sein de la ligne arrière. Après Bastien Pourailly (jambe), Conrad Smith (cheville) et Jalé Vatubua (main), Tom Taylor s'est blessé à la cuisse à Bath samedi. Colin Slade va donc reprendre le but face à Toulouse, et Julien Fumat enfin honorer sa première titularisation en Top 14 cette saison.

Toulouse / Section paloise, 17e journée de Top 14, coup d'envoi 18h30 samedi, à vivre en intégralité dès 18 heures sur France Bleu Béarn.

