Dans un match maîtrisé durant 80 minutes, la Section Paloise s’offre une belle victoire face à Montpellier (19-15). Un essai dans les dernières minutes et une place gagnée au classement.

Top 14 (J17) - La Section s’offre une victoire face à Montpellier et respire (un peu) au classement (19-15)

L’enjeu était grand : montrer que la Section Paloise n’était pas à sa place, dans celle de dernière au classement de Top 14. En recevant Montpellier (8e), les hommes de Fred Manca et Nicolas Godignon jouaient à quitte ou double avec son public et son avenir. Et les premières pénalités d’Antoine Hastoy laissent augurer d’une volonté d’être efficace sur ce terrain à nouveau détrempé.

La Section mène 6 à 0 mais Montpellier s’accroche. A coup de pénalités, les deux équipes avancent petit à petit, sans laisser de grand écart au tableau d’affichage. Mais les rugbymen palois montrent une efficacité en défense comme en conquête.

Une efficacité qui ne fera pas défaut à la Section dans les dix dernières minutes. Là où les Palois ont perdu tant de match, au cours des sept défaites consécutives, ils vont s’offrir l’unique essai de la rencontre, signé du pilier Nicolas Corato et transformé par Colin Slade.

Le score final, 19 à 15, montre enfin la victoire pour la Section. Les Palois en profitent pour quitter la dernière place à la faveur de la défaite d’Agen face à Clermont. Les Agenais qui seront les prochains adversaires de la Section le 21 mars prochain.