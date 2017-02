Top 14 (J18) - 6e victoire consécutive pour la Section paloise face à Grenoble

Dans un match longtemps serré, tendu, parfois bouillon, la Section paloise sort une nouvelle fois victorieuse face à Grenoble, 39 à 22, et conforte ainsi sa place parmi les six premiers de Top 14 à huit matchs de la fin de saison régulière.

Les rugbymen béarnais l'avaient dit pendant la semaine. La réception de Grenoble ce weekend serait plus dure à négocier que la venue de Lyon le weekend dernier au Hameau. On en a eu la preuve dès la 7ème minute avec l'essai d'Armand Batlle. Heureusement la botte de Colin Slade, auteur d'un drop dès la 2ème minute, maintient la Section à flot qui mène à la pause 19 à 14 grâce à un essai de Steffon Armitage (36ème) et aussi aux fautes grenobloises qui font que les Isérois terminent la 1ère mi-temps à treize après les expulsions temporaires de Kimlin (35ème) et Taumalolo (36ème).

Daubagna relance Pau

Pourtant, au retour des vestiaires, les Grenoblois repartent avec la même envie et inscrivent deux pénalités grâce à Jonathan Wisniewski, notamment sur une faute de Paddy Butler qui prend un carton jaune (44ème). La Section paloise est à son tour à quatorze mais parvient à garder le contrôle grâce à un essai en solo de Thibault Daubagna (48ème minute). C'était sans compter Armand Batlle. L'ailier natif de Perpignan marque de nouveau à la 52e minute pour s'offrir un doublé. Ce seront les derniers points inscrits par le FC Grenoble.

Premier essai pour Charlet

Derrière, le coaching palois fait son effet avec les entrées de Thomas Bianchin, Daniel Ramsay, Julien Tomas et Pierrick Gunther et Sylvain Charlet. Le pilier droit palois vient conclure une superbe action en bout de ligne dans les dernières minutes (76ème), son premier essai avec la Section paloise en six ans au club. Six décidément, c'est le chiffre de la soirée. Sixième victoire consécutive pour les Béarnais qui confortent leur place parmi les six premiers, 5e de Top 14 ce samedi soir à huit matchs maintenant de la fin de saison régulière.

En direct du vestiaire... Le collectif en Vert et contre Tous ! #SPFCG #Top14 pic.twitter.com/ZqJi1AoGjp — Section Paloise (@SectionPaloise) February 18, 2017

