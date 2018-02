Invaincus en 2018, les Palois, 8e de Top 14, reçoivent le Racing 92, second, samedi soir au Hameau. Un choc, entre deux des équipes en forme du moment, que ne jouera pas, à priori, Sylvain Charlet, annoncé chez le leader de Pro D2 la saison prochaine.

Pau, France

Un vrai test ! La Section Paloise reçoit le Racing 92, samedi soir, au Hameau, un des cadors du Top 14. Invaincus depuis le 16 décembre, les Franciliens viennent eux d’enchaîner huit succès, championnat et coupe d'Europe confondus (le dernier à domicile contre La Rochelle) contre cinq pour Pau. Les Béarnais sont rentrés victorieux de Brive, samedi, avec une 2ème victoire d'affilée à l'extérieur, après un succès abouti au Stade Français, fin janvier, 40 à 5.

Malié: "deux équipes en confiance"

Sylvain Charlet annoncé à Perpignan

Ce choc, entre deux des équipes en forme du moment, Sylvain Charlet ne devrait pas le jouer. Le pilier droit est exclu du groupe depuis le premier match de l'année contre Toulouse au Hameau. Et il semblerait que le bail s'arrête à la fin de la saison, sa 6ème saison en Béarn, dont les trois dernières en Top 14, qui font de lui un des plus anciens de l'effectif avec Jérémy Hurou, Daniel Ramsay, Jalé Vatubua, et loin derrière Julien Fumat (13ème saison à Pau) !

Avec sept matchs joués cette saison en Top 14, et un en Challenge européen, le Marseillais, qui aura 33 ans en août, serait prêt à changer d'air et à retrouver la Méditerranée. Perpignan, actuel leader de Pro D2, qui ambitionne de retrouver l'élite la saison prochaine, lui aurait proposé un contrat de trois ans. Sylvain Charlet retrouverait la-bas l'ancien trois-quart de la Section Paloise, Mathieu Acèbès, installé en Catalogne depuis bientôt trois saisons.

Ce lundi soir, dans Stade Bleu, le demi de mêlée de la @SectionPaloise@julientomas annonce qu'il devrait quitter le club en fin de saison. #Top14#FBsport

->>>https://t.co/z9pQtYupXIpic.twitter.com/9sYunv8cjE — France Bleu Béarn (@Bleu_Bearn) February 19, 2018

L'annonce du probable départ de Sylvain Charlet en fin de saison fait suite à celle de Julien Tomas. Lundi soir, dans Stade Bleu Béarn, le demi de mêlée palois (32 ans), qui joue sa 2ème saison au club, a expliqué qu'à priori il ne serait pas conservé.

►Section / Racing 92, samedi 20h45, à vivre en intégralité sur votre radio.