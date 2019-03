Top 14 (J18) – La Section répond par une victoire face à Agen (27-17)

La Section Paloise a su maîtriser son match et les ambitions d'Agen.

Pau, France

« La première des choses dans le rugby, c’est le combat ». Une maxime que Quentin Lespiaucq a rappelé au micro de France Bleu Béarn à l’issue de la rencontre face à Agen. Mais plus qu’une maxime, c’est surtout le résumé de cette journée marquée par l’envie et l’engagement pour les rugbymen palois.

Colin Slade a montré la voie à son équipe dès la 7e minute, en inscrivant les premiers points de la rencontre en faveur des Palois. Agen va répondre immédiatement, mais Ben Mowen va montrer les muscles en s’élançant vers l’en-but agenais à la 13e minute.

Agen sera à la réponse avec un essai puis une pénalité, pour prendre la tête d’un petit point pour la première et seule fois de la rencontre. Car Benson Stanley puis Vincent Pinto vont inscrire des essais, tous les deux transformés, pour virer en tête à la demi-heure de jeu, sur le score de 24 à 11.

Si la première demi-heure de jeu sera quasi parfaite pour la Section, le reste de la rencontre sera plus chaotique. Peu de points inscrits au retour des vestiaires, six côté Agen, trois côté Section. Mais les Palois vont empêcher Agen d’inscrire le point de bonus en assurant une défense efficace et hermétique.

Quatre points inscrits, cela faisait longtemps. Surtout, avec la défaite de Grenoble, ils permettent de mettre quelques longueurs de distance avec le bas du classement. Reste désormais à montrer que cette efficacité et cette envie n’était pas une simple réponse mais un style de jeu. Rendez-vous le dimanche 17 mars à Clermont, dès 12h sur France Bleu Béarn.