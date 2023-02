TOP 14 (J19) - CA Brive : des joueurs frais pour affronter une dense équipe de La Rochelle

Ce match n'est peut-être pas celui que tout le monde veut jouer. Brive n'a jamais gagné en Top 14 à Marcel-Deflandre contre La Rochelle. La dernière victoire date du 19 avril 2003, il y a vingt ans, lorsque les deux équipes évoluaient en Pro D2. Pourtant, ce samedi, c'est chez les champions d'Europe en titre rochelais que le CAB, dernier de Top 14, se déplacent.

"La Rochelle doit avoir une belle confiance sur notre arrivée puisqu'on arrive pas à faire des bons matchs chez eux" constate amèrement Arnaud Méla, le coach des corréziens. "Ca fait je ne sais pas combien d'années qu'on galère là bas. La confiance est de leur côté, plus l'effectif qu'ils ont...je pense qu'ils vont bien dormir la veille du match."

Pourtant, le match contre le Racing 92 la semaine dernière était plutôt positif, bien que frustrant pour les joueurs et le staff, comme pour l'ancien capitaine du CAB Arnaud Méla . "On a mis du temps à évacuer cette frustration, il faut qu'on arrête de faire des cadeaux à ces grosses équipes. On nous en fait pas des masses, à nous, et nous, on se le pèle....donc on doit être nickel ce week-end au niveau de la stratégie".

Galletier, Delannoy et Lobzhanidze de retour

Pour gagner ou au moins prendre un point de bonus défensif, le staff peut compter sur le retour de Guillaume Galletier. Le trois-quart centre avait du quitter la pelouse du Stadium le 29 octobre 2022, face au Racing 92, victime d'une fracture au péronné. "Ca fait pile quatre mois" souligne-t-il, plutôt souriant et ayant hâte d'en découdre. "Je suis hyper heureux de retrouver le terrain et d'aider l'équipe. On a un peu d'avance sur le retour terrain, mais on a pas précipité les choses. On a soigné aussi les petits bobos qu'on soignait pas habituellement, et j'ai pris deux kilos en salle (rires)"

Vasil Lobzhandize, élu homme du match face à l'Espagne avec la Géorgie la semaine dernière, fait son retour au club également. "C'est un peu fatiguant de voyager en sélection, mais ça fait sept ans que je joue en Géorgie et à Brive, donc je pense que j'ai un peu l'habitude" expliquait le demi de mêlée géorgien. Il sera associé pour la troisième fois de la saison à l'argentin Nicolas Sanchez, incertain après être sorti à la 52e minute contre le Racing se plaignant des adducteurs. L'ouvreur sera bien titulaire demain contre La Rochelle.