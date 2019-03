Top 14 (J19) – Des regrets pour la Section Paloise à Clermont (27-14)

Clermont-Ferrand, France

On s’attendait à un match difficile, dans lequel les hommes de Simon Mannix étaient prêts à se battre bec et ongle. Au final, ce match va laisser des regrets tant la Section aurait pu, à la faveur d'un scénario favorable, être le premier adversaire de la saison à s'imposer à Marcel-Michelin.

🎙 Simon Mannix : « Ce type de match va faire grandir notre équipe. Nous avons vu de bonnes choses ce soir qui vont servir pour la suite mais nous avons été trop pénalisés. Je pense qu’aujourd’hui des joueurs ont gagné en respect. »#ASMSP#TOP14#EnVertEtContreTouspic.twitter.com/i4rm693r4v — Section Paloise Béarn Pyrénées (@SectionPaloise) March 17, 2019

Un rouge à Clermont dès la 22e

L’entame de match a montré que les Auvergnats étaient à la portée des Palois ce dimanche midi. La Section fait jeu égal et impose une défense rugueuse d'entrée, profitant de chaque opportunité pour jouer le ballon à la main. C'est sur une de ces relances que le 2e ligne auvergnat Flip Van der Merwe va écoper d'un carton rouge logique pour une charge de l'épaule au niveau de la tête de Lucas Rey.

Antoine Hastoy : "On pouvait faire plus, c'est frustrant" Copier

Mais c'est finalement à cet instant que Clermont, alors mené 6-0 va entrer dans ce match, grâce à un essai initié de loin après une perte de balle paloise en touche (7-6, 34e). Cet écart d’un petit point, la Section ne parviendra pas à le combler, encaissant même un essai "casquette" dixit Simon Mannix à la 51e minute (15-9). L'essai de Watisoni Votu (15-14, 54e) dans la foulée va permettre d'y croire à nouveau. Mais de trop nombreuses fautes concédées, et un jeu de plus en plus approximatif vont permettre à Clermont de s'échapper définitivement. Pas de victoire, ni de bonus défensif, mais surtout des regrets sur la route du retour en Béarn.

Prochaine étape samedi prochain au Hameau face à Montpellier, pour la 20e journée de Top 14.