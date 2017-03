Top 14 (J19) - La Section paloise doit absolument éviter le piège de l'Aviron bayonnais

C'est dans un stade Jean Dauger en ébullition que les Béarnais vont être accueillis ce samedi après-midi par les Basques. Au vue du classement, l'Aviron a plus que besoin de gagner devant son public, surtout quand arrive le derby.

J - 1 avant le derby entre l'Aviron bayonnais et la Section paloise samedi après-midi à Bayonne. La pression monte comme d'habitude entre les deux voisins ennemis et, en plus du contexte historique, il y a de la revanche dans l'air puisqu'au match aller les Béarnais, moribonds en début de saison et désormais 6e de Top 14, s'étaient imposés au Hameau 25 à 9. A ce stade du Top 14, la dynamique s'est inversée mais le match retour sera différent samedi après-midi car les Bayonnais, même derniers de Top 14 et déjà un pied en Pro D2, vont vouloir gagner le derby devant leur public à Jean Dauger.

Pas de doute. Pour Fred Manca, "c'est bien un derby. On ne va pas se mentir !" Une manière aussi de mettre la pression sur les épaules des Basques qui reçoivent. Mais pour l’entraîneur des arrières palois, les Béarnais doivent se méfier. Car, même si le sondage France Bleu les donne favoris, le "classement et les dynamiques actuelles ne compteront plus au coup d'envoi". Même sentiment pour Paddy Butler. Le 3e ligne irlandais de Pau s'attend à un "match plus compliqué que face à Grenoble il y a 15 jours."

Like Munster vs. Leinster

Ce sera un des matchs les plus durs de la saison !" ► Le 3e ligne irlandais de Pau, Paddy Butler

"Ce sera un des matchs les plus durs de la saison, poursuit Paddy Butler. Au vue du classement, Bayonne doit gagner tous ses matchs. Et puis, il y a le contexte, similaire en Irlande entre le Leinster et le Munster ou je jouais il y a encore deux ans. L'ambiance est chaude et la rivalité historique fait que les deux équipes veulent à tout prix l'emporter." Bonne nouvelle côté Section. Si Conrad Smith est toujours indisponible, les Palois pourront compter sur les retours de James Coughlan et Tom Taylor.

Aviron bayonnais / Section paloise, samedi 18h30 à vivre en intégralité sur France Bleu Béarn suivi du basket, Elan béarnais / Hyères-Toulon à 20 heures au Palais.

