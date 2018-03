Castres, France

Ils l’ont faits ! Face à une équipe de Castres quasiment invaincue à la maison, la Section Paloise se déplaçait chez un adversaire aux ambitions clairement affichées ce samedi soir, pour la 19e journée de Top 14.

Mais partie sur une belle série de six victoires consécutives dans les deux compétitions (France et Europe), la Section Paloise avait décidé de maîtriser cette rencontre pour conquérir le Top 6. C’est chose faite d’entrée de jeu, malgré une première pénalité ratée par un Colin Slade qui se fait pardonné sept minutes plus tard avec un premier essai. Une transformation, une pénalité de plus et Pau mène 0 à 10 au quart d’heure de jeu.

Castres va finir par se réveiller et profiter d’erreurs paloises pour inscrire à deux reprises des essais avant la pause, pour mener 17 à 10 avant de rejoindre les vestiaires.

La seconde mi-temps sera un jeu de réponses entre les deux équipes. Le premier essai est inscrit par Votu, puis par Pésenti, avant la réponse castraise à l’heure de jeu. Julien Tomas conclura les hostilités avec un 4e essai palois.

La Section s’impose pour la première fois à Castres 27 à 29 et remonte dans le Top 6, en s’inscrivant à la 4e place ce samedi soir.