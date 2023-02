TOP 14 (J19) - Le CAB revient de La Rochelle sans points après sa défaite (32-16)

Les semaines se suivent...et se ressemblent. Brive a livré une bonne partie mais a craqué à la fin contre La Rochelle ce samedi, ne pouvant éviter une défaite sans points et un point de bonus offensif pour leur adversaire maritime, qui l'emporte 32 à 16.

ⓘ Publicité

Mené très vite 5 puis 11 à 0, les brivistes ont tenté de rester au contact, ce qu'ils ont réussi à faire en inscrivant notamment deux pénalités en toute fin de première mi-temps par Nicolas Sanchez. Revenant à deux petits points de La Rochelle au retour des vestiaires, les corréziens n'ont pourtant pas réussi à tenir de véritables séquences de jeu, offrant la porte ouverte à la puissance rochelaise, incarnée par Will Skelton, Levani Botia ou encore Georges-Henri Colombe. Des petites scories (touches non-trouvées, sorties de camps...) permettent à La Rochelle de prendre le large. Mais, Brive revient en marquant un essai par Francisco Coria Marchetti (son premier en pro), et on se prend à croire à un exploit. Le destin sera scellé par un franchissement de Botia dans les cinq mètres brivistes. Score final : 32-16.

Saïd Hirèche : "Je trouve le score un peu lourd"

"On est resté à 11-9 pendant un moment. Et puis mauvais replacement défensif, mauvaise exécution de certains gestes, on est sorti de notre stratégie...On avait établi cette stratégie qui était de les enfermer chez eux et de faire un gros rideau défensif. Ce sont des erreurs individuelles mais pas collectives. L'équipe a fait front ensemble."

Patrice Collazo, manager du CA Brive : " On a conscience du niveau de La Rochelle et de leurs exigences, on a conscience des nôtres. Effectivement, les trois touches pas trouvées en première mi-temps, on prend 11 points là-dessus. On a quand même été présent dans pas mal de secteurs, mais on s'est mis dedans tout seul. C'est frustrant pour les mecs surtout, parce que je pensais pas qu'on était capable de mettre une deuxième fois le curseur haut cette semaine. Mais on l'a fait. J'attends qu'on le fasse une troisième fois la semaine prochaine."