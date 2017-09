Top 14 | J2 : corrigée à Toulon, la Section paloise aimerait lancer leur saison au Stade toulousain

Étrillés dimanche dernier pour leur première de la saison à Toulon, les Palois rêvent de rejouer le coup de la saison dernière (victoire 20 à 10) en s'imposant à Toulouse samedi soir face à un Stade remonté pour sa première à domicile.

Deuxième déplacement d'affilée pour la Section ce samedi soir à Toulouse ! Corrigés 41-14 dimanche dernier à Toulon, les Palois espèrent montrer un autre visage et pourquoi pas lancer ainsi leur saison. Mais attention aux Toulousains qui jouent leur premier match de la saison à domicile. Ils seront forcément galvanisés. Qu'importe en fait. Les Béarnais veulent se racheter après une entame de championnat manqué dans le Var. Et cela passe déjà par proposer pendant 80 minutes face à Toulouse.

Six changements côté Palois

Pour tenter de combler les manques à Toulon, le manager palois Simon Mannix fait premièrement trois changements devant : Julien Pierre capitaine, Ben Mowen et Sean Dougall démarreront le match à la place de Dave Foley, Pierrick Gunther et Baptiste Pesenti qui est lui sur le banc. Puis trois changements aussi derrière : Thibault Daubagna à la mêlée, Benson Stanley pour sa 1ère sous maillot palois ainsi que le retour du meilleur marqueur d'essais béarnais la saison dernière Watisoni Votu.

Première de Faumuina côté Stade

Auteur d'un match nul chez le promu Oyonnax (23 partout) samedi dernier, le Stade toulousain sera privé de ses Internationaux Antoine Dupont et Gaël Fickou blessés, et de Cyril Baille en phase de reprise. En revanche, après un week-end de repos forcé par la nouvelle convention, Yoann Maestri démarrera la rencontre tandis que Jean-Marc Doussain et Yoann Huget seront eux sur le banc au coup d'envoi. Quant à Charlie Faumuina, l'ex pilier All Black va jouer son premier match à Ernest Wallon.

Découvrez vite le XV de départ désigné par le staff pour affronter la @SectionPaloise lors de la #J2 de #Top14 👉🏻 https://t.co/juuta6zDoSpic.twitter.com/FfFoa5qPXM — Stade Toulousain (@StadeToulousain) September 1, 2017

Le staff des Bleus à l'entrainement jeudi

Yannick Bru @FFRugby : "On est tjs en recherche de pilier. Il y a aussi ici @SectionPaloise de jeunes talonneurs sérieux." #FBsport#Top14 — Alexandre Vau (@AlexandreVau) August 31, 2017

L'entraineur des avants bleus Yannick Bru. Copier

Toulouse / Section, coup d'envoi 20h45, à vivre en intégralité dès 20h30 sur France Bleu Béarn avec la rentrée de Jean-Marc Souverbie.

