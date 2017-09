Top 14 | J2 : la Section paloise est attendue pour sa rentrée à domicile contre Lyon

Les Béarnais sont attendus ce dimanche midi face à Lyon après deux matchs perdus à l'extérieur, et dans un Hameau qui ouvre pour la première fois son nouveau virage nord. Une défaite ferait désordre pour cette rentrée à domicile.

La Section paloise fait sa rentrée dimanche midi contre Lyon au Hameau. Les Béarnais doivent gagner chez eux après deux défaites à l'extérieur, lourde défaites à Toulon (41-14) suivie de la dernière samedi soir à Toulouse, cette fois d'une plus courte tête 23 à 19. En face, les Lyonnais ont, à l'inverse, gagné leurs deux premières rencontres et vont donc faire tourner leur effectif. Le manager lyonnais Pierre Mignoni l'a dit lundi soir dans Stade Bleu Béarn.

Il faut maintenant qu'on montre ce qu'on vaut." — Le pilier palois, Malik Hamadache

Six changements dans le XV de départ palois

D'abord, Simon Mannix fait un choix fort en donnant les clés de l'équipe à Tom Taylor, à la place de Colin Slade sur le banc. Retour de Conrad Smith et titularisation à l'aide de Julien Fumat. Devant, première titularisation cette saison de Malik Hamadache. En 2e ligne, l'Irlandais Dave Foley fait son retour en lieu et place de Julien Pierre. Steffon Armitage sera donc capitaine et accompagné en 3e ligne par Sean Dougall et son compère de Toulon Pierrick Gunther qui n'était pas du voyage à Toulouse.

Pour cette rentrée, le virage nord (2309 places), construit cet été, sera inauguré et ouvert au public pour la première fois. C'est la première étape du chantier du Hameau dont la livraison finale est prévue en décembre. A cette occasion aussi, l'Ovaligne reprend du service pour aller des parkings relais Leclerc et Université jusqu'au stade.

►►►Tous les résultats et le classement à l'issue de cette 3e journée de Top 14

Beauxis et Choirat de retour au Hameau

Plus de dix ans après avoir quitté le Béarn, Lionel Beauxis revient une nouvelle fois au Hameau, cette saison sous les couleurs de Lyon. L'ouvreur sera titulaire et associé à la mêlée à Frédéric Michalak, capitaine. Richard Choirat lui devrait démarrer sur le banc. Section / Lyon, coup d'envoi dimanche 12h30, à vivre en intégralité sur notre antenne.

►►►A LIRE AUSSI :