TOP 14 (J2) - Victoire historique du CA Brive à Perpignan (17-6)

L'objectif était de l'emporter. C'est chose faite et en empochant en plus le bonus offensif. Brive a remporté son match face à Perpignan 17-6. La victoire s'est d'abord dessinée en première mi-temps avec le premier essai du match inscrit à la 18e minute. Après une pénalité tapée contre le poteau de Thomas Laranjeira, le ballon retombe sur des joueurs brivistes qui font coulisser le ballon et inscrivent par Joris Jurand le premier essai. Les perpignanais reprennent l'avantage grâce au pied de Tristan Tedder mais c'est Brive qui va inscrire finalement un deuxième essai par l'intermédiaire du jeune deuxième ligne Renger Van Eerten, rentré en lieu et place de Lucas Paulos, sonné lors d'un choc avec un catalan.

Menant 12 à 6 à la mi-temps, le CAB n'abdique pas et reste héroïque par sa défense. Ainsi, pendant 40 minutes, les catalans poussent mais n'arrivent pas à faire céder les brivistes, qui possède aussi les dieux avec eux. Comme à la 78e minute où Enzo Sanga, sur une sortie de camp dans l'en-but briviste a bien failli faire tout capoter. Mais l'arbitre Luc Ramos refuse l'essai. Sur une touche défensive captée par Brive, le CAB va inscrire par Enzo Sanga le dernier essai du match, celui du bonus offensif.

Thomas Laranjeira : "il faut profiter de ces moments-là"

Le capitaine Thomas Laranjeira était satisfait. "Ce point de bonus qu'on va chercher à la fin, ça montre l'état d'esprit de l'équipe. On gagne avec un super état d'esprit, notamment en défense. Défensivement, on a rien lâché. Ca reflète tout ce qu'on dégage avec la prépa. C'est formidable, ça nous relance dans le championnat et ça nous enlève une petite pression. C'est toujours agréable de commencer la semaine avec une victoire donc on va savourer ce soir."

Les brivistes auront néanmoins vite l'occasion de se remettre dans le bain avec la réception du champion de France Montpellier la semaine prochaine (17 heures, Stadium).