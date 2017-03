Top 14 (J20) - Accrochée à Bayonne, la Section paloise veut se relancer face à Castres

La Section reçoit Castres dimanche midi au Hameau. Les Palois 5e veulent se racheter après leur match nul le weekend dernier à Bayonne 25-25. Mais en face c'est Castres qui arrive, fringant 3e. Le sprint final en vue des phases finales est lancé.

Les Palois n'ont eu qu'une idée en tête cette semaine. Se racheter après leur match nul ramené e weekend dernier de Bayonne 25-25. Deux points du match nul qui font tout de même que la Section paloise est 5e de Top 14 avant cette 20ème journée de Top 14. Mais à sept matchs de la fin de saison régulière, le sprint final est lancé. Les Béarnais doivent au moins gagner leurs trois derniers matchs à domicile (Castres, La Rochelle et Brive) s'ils veulent se qualifier pour les phases finales du championnat.

Il faut ce plus que je n'ai pas vu ces derniers matchs." ► Bernard Pontneau, le président de la Section paloise

"Si on veut avoir la chance de participer aux phases finales, on n'a pas le choix. il faut gagner contre Castres (qui vient de battre Clermont). Après, tous les matchs vont être charnière à présent, distille le président de la Section Bernard Pontneau. On s'apprête à vivre quelques chose d'intense. On va recevoir que des concurrents. Y a quelque chose à aller chercher. Mais à un moment donné, il faut plus. et c'est ce plus que je n'ai pas vu ces derniers matchs. Parce que les équipes en face vont venir en tueur."

Bernard Pontneau. Partager le son sur : Copier

"Jouer comme des lions"

Ce constat du président, Steffon Armitage, un des leaders du vestiaire palois le partage. "On a été vexé par notre prestation à Bayonne mais c'est bien aussi d'être vexé quand on joue au rugby. Ça va nous donner plus d'agressivité. On doit se remotiver, se dire qu'on est les meilleures du monde. Il faut se dire aussi qu'on n'a plus de joker maintenant. On doit gagner tous les matchs. Mais on ne pense pas à Castres. On doit se concentrer sur notre jeu et jouer à 120%, jouer comme des lions."

Steffon Armitage. Partager le son sur : Copier

Reste à savoir si ce sera avec ou sans Colin Slade. L'ouvreur All black de la Section paloise est sorti sur un protocole comotion samedi dernier à Bayonne. Il devait voir le neurochirurgien en début de semaine. Le staff se laisse jusqu'au dernier moment pour décider et ne communiquera le quinze de départ que ce samedi, veille de match, à 17h. Section paloise / Castres, coup d'envoi 12h30 dimanche, à vivre en intégralité dès midi sur France Bleu Béarn.

A LIRE AUSSI :