TOP 14 (J20) - Brive, au pied du mur, reçoit Bordeaux-Bègles

"Il reste 4 matchs à domicile, on a pas d'autres options, on doit gagner ces quatre matchs". Arnaud Méla le résume bien : ce samedi, à 17H15, Brive reçoit Bordeaux-Bègles avec l'ambition de gagner pour espérer se sauver et rester en Top 14 l'an prochain. Après les défaites au Racing et à La Rochelle , à classer (encore) parmi les "défaites encourageantes", le CAB n'a plus le temps et doit marquer des points, alors que ses concurrents directs reçoivent tous également.

A la fin des deux matchs à l'extérieur, Patrice Collazo expliquait vouloir faire "la synthèse" avant d'affronter Bordeaux-Bègles. "On a joué deux matchs de haut niveau, deux grosses équipes. On va s'appuyer dessus et corriger les détails qui ont fait qu'on a pas pu finir le match comme on l'aurait aimé**"** explique l'entraîneur Arnaud Méla. Notamment le jeu au pied, un peu défaillant notamment à La Rochelle. "Ca fait partie des détails, explique le coach, ne pas surjouer, réinverser les pressions, être précis dans les moments où il faut l'être". C'est aussi le rôle des finisseurs, qui n'ont peut-être pas livré toute leur puissance sur les deux dernières rencontres. "C'est peut-être de notre faute car on a pas donné assez d'importance à ces joueurs-là" plaide Arnaud Méla.

Ferté à l'aile, Hervé en 15, Motu'u de retour

Parmi les nouveautés de la composition de Brive ce week-end, c'est celle de Mathis Ferté. L'Espoir briviste, qui cumule déjà 12 feuilles de matchs avec Brive, sera positionné à l'aile, notamment en raison de la blessure aux ischios de Setareki Bituniyata. "En pro, j'ai jamais joué ailier, mais j'y jouais en cadet, donc je sais comment on prépare un match à ce poste. A part sur les lancements et les placements en défense, en attaque, je bouge partout sur le terrain, c'est un peu le même style de jeu" analysait Mathis Ferté.

L'autre "grosse" surprise, c'est la présence d'Enzo Hervé, ouvreur, positionné en arrière sur la feuille de match, la première fois en pro avec Brive.