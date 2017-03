Top 14 (J20) - La Section paloise bat Castres et monte provisoirement sur le podium

En battant Castres 18 à 12 ce dimanche au Hameau grace à la botte infaillble de Tom Taylor, la Section paloise prend provisoirement la 3e place au classement de Top 14 et poursuit sa folle série de huit matchs sans défaite.

La Section paloise est 3e de Top 14 ce dimanche après-midi. Les Palois montent sur le podium grâce à leur victoire contre Castres au Hameau 18 à 12. Aucun essai n'a été marqué dans ce match. Tous les points ont été inscrits par les buteurs, dont un 100% au pied réussi pour le buteur All black de la Section Tom Taylor. Car, dans le jeu et un ballon glissant, les Castrais ont bien su gêner les Palois qui terminent le match à quatorze, après un carton jaune contre Jérémy Hurou (78e) pour fautes répétées en mêlée.

Etre 3e, c'est kiffant ! Mais Clermont et La Rochelle arrivent." ► Thomas Bianchin, talonneur de la Section

"Ce match correspond à ce que les Castrais font quand ils jouent à l'extérieur. Un match un peu merdique, une équipe qui ne se dévoile pas trop. Mais on n'a pas craqué défensivement. On a peut-être fait parfois la passe de trop. Parfois, ça paye. Là, non. Mais cela nous a comme même permis de les mettre à la faute et de marquer des points au pied. On est 3e. C'est beau, c'est kiffant mais on a maintenant deux matchs qui nous attendent contre Clermont et l'ogre rochelais et ça va être compliqué."

Thomas Bianchin Partager le son sur : Copier

Charlet et Fumat blessés

Les Palois espèrent poursuivre leur folle série de huit matchs sans défaite samedi avec un déplacement compliqué à Clermont qui recevait Montpellier ce dimanche après-midi. En cas de victoire, les Montpelliérains reprendraient la 3e place à la Section. On verra entre temps si la Section peut récupérer Sylvain Charlet et Julien Fumat sortis sur blessure. Le premier serait blessé au visage, le second au dos. Pour leur déplacement en Auvergne, les Palois pourraient aussi retrouver leur maître à jouer Colin Slade.

A LIRE AUSSI :