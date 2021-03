Top 14 (J20) – La Section Paloise chute (encore) face à Bordeaux-Bègles

Les difficultés de la Section Paloise n’ont pas pris fin sur le terrain de l’Union Bordeaux Bègles. Pourtant, face à ce prétendant sérieux au titre, les Palois n’ont jamais baissé les bras dans la conquête de la victoire, et d’une remontée vitale au classement.

Les Girondins vont ouvrir le score et mène rapidement 10 à 0 face à la Section. Mais Thibault Daubagna va trouver la ligne d’essai à la 21e minute pour réduire l’écart et remettre son équipe sur les bons rails. Une pénalité d’Antoine Hastoy ratée, puis une passée met les deux équipes à égalité.

Mais passée l’heure de jeu, l’Union Bordeaux Bègles va enchaîner deux pénalités et retrouve les vestiaires en étant en tête au score, 16 à 10.

Et la seconde mi-temps sera dominée par la réussite bordelo-béglaise. Quand Antoine Hastoy inscrit deux pénalités (et en rate une seconde), l’UBB enchaîne les points et mène 29 à 16 à six minutes du coup de sifflet final.

Eliott Roudil va redonner de l’espoir aux Béarnais à trois minutes de la fin de la rencontre, en inscrivant un ultime essai. L’écart est de six points, 29 à 23. Ce sera aussi le score final, avec une nouvelle défaite pour la Section Paloise. Heureusement, à la même heure, Bayonne perd face à Lyon…

Prochaine rencontre le samedi 27 mars pour se déplacer à Castres (10e). Et plus le droit à l’erreur.