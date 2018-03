La Section Paloise poursuit sur sa série de victoires en s’imposant, au Hameau, face à La Rochelle (18-15), sur une pénalité de Thibault Daubagna après la sirène. Les Béarnais consolident leur place dans le Top 6, et écartent La Rochelle.

Les Rochelais étaient venus au Hameau, ce samedi soir, avec la volonté de ne pas se laisser distancer au classement après trois défaites consécutives. Après une lourde défaite au match aller, la Section Paloise ell, cinq victoires en Top 14 série en cours, voulait offrir son nouveau visage, victorieux, à son public venu en nombre (16.800 personnes) comme la semaine dernière à Castres.

La Rochelle va pourtant prendre le match en main dès le coup d’envoi. Mais sur les trois pénalités tentées, Alexis Balès n’en passe que deux, tandis que Colin Slade réussit la sienne. Thibault Daubagna fait basculer le match à la 26ème minute en jouant vite une pénalité pour Colin Slade qui aplatit. Sur l'action suivante, c'est Wati Votou qui fait la différence avant de servir Charly Malié. A la pause, Pau mène 15 à 6 sur La Rochelle.

La seconde période sera plus chaotique. La Rochelle domine et inscrit les points au pied. A la fin du temps réglementaire, les Rochelais sont revenus au score, 15 à 15. Une pénalité, après la sirène, est accordée par l’arbitre. Tandis que Simon Mannix rentre aux vestiaires, Thibault Daubagna prend ses responsabilités et passe la pénalité. La Section s’impose 18 à 15, sur le fil, devant un public en délire.

Colin Slade sorti sur civière

Le seul point noir de la soirée, c’est la sortie sur civière de Colin Slade en début de 2ème mi-temps. Sur un ballon au sol, l'ouvreur palois se jette pour tenter de le récupérer. Il est alors percuté à la tête par le tibia du talonneur rochelais Pierre Bourgarit.

Coup dur pour la @SectionPaloise. Colin #Slade a été transporté à l'hôpital de Pau. Ce serait moins grave que ce qu'on pouvait craindre au départ sur @Bleu_Bearn. Mais l'ouvreur était à priori ouvert à la tête. Bon rétablissement à notre numéro 10 💪🏼 #SPSR#FBsport — Alexandre Vau (@AlexandreVau) March 10, 2018

►Samedi prochain, la Section est à Clermont pour tenter de poursuivre la série en cours.