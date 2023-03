TOP 14 (J20) - Nouvelle défaite de Brive face à Bordeaux-Bègles (7-28)

Encore une. Le CAB est tombé pour la septième fois à domicile ce samedi en étant puni par Bordeaux-Bègles 28 à 7. Un score qui a été acquis pour les bordelais en première mi-temps, grâce à deux essais de première main. Si les brivistes avaient réagi avant la mi-temps grâce au premier essai en Noir et Blanc de Mesulame Kunavula, ils n'ont pu éviter un nouvel essai signé Santiago Cordero. L'ailier argentin, en fin de contrat à l'UBB, inscrit un doublé, après avoir marqué un triplé la semaine dernière.

L'autre point noir de la rencontre, c'est la sortie sur protocole commotion de Guillaume Galletier dès la deuxième minute de jeu, et surtout celle sur civière de Nicolas Sanchez, après un K.O sur un plaquage de Matthieu Jalibert. Les deux hommes devront respecter une période d'absence d'une semaine. "Ils verront un neurologue lundi et ensuite une décision sera prise sur leur reprise après les dix jours de repos du groupe. En espérant que cela ne nous pénalisera pas plus" expliquait après la rencontre Patrice Collazo, le manager du CAB.

A l'issue du match, Brive reste donc 14e, avec sept points de retard sur Pau, nouveau 13e du Top 14. Perpignan, après sa victoire face à Bayonne, compte désormais huit points d'avance au classement et Castres dix.

Réactions à venir...