Top 14 : parole à la défense pour la Section Paloise contre Montpellier

La Section, sans la victoire mais avec une certaine consistance, est revenue plutôt rassurée de son déplacement à Clermont. Mais le manager Simon Mannix voit déjà plus loin : « Maintenant il faut être capable de basculer, ne pas être content de juste exister et être plus ambitieux ». Et pour amorcer cette progression, la Section (11e) veut commencer par refaire du Hameau un stade imprenable sur cette fin de saison. Avec les venues de Montpellier, de Lyon, du Racing 92 et de Grenoble, le défi est de taille.

Quentin Lespiaucq : « La moindre des choses de bien finir à domicile » Copier

🎙 Simon Mannix : « Je ne suis pas surpris des bonnes choses vues à Clermont, c’est la concrétisation du bon travail de la semaine. Samedi nous voulons faire plaisir au public Palois en sortant une belle performance sur le terrain face au MHR.»#SPMHR#TOP14#EnVertEtContreTouspic.twitter.com/ULdSmBKh4A — Section Paloise Béarn Pyrénées (@SectionPaloise) March 21, 2019

Bilan négatif à domicile

Avec Grenoble et Perpignan, la Section Paloise est la seule équipe au bilan négatif en championnat (3 victoires pour 5 défaites). « Évidemment je n'aime pas perdre et encore moins à la maison, devant notre public, la famille et les amis, râle Quentin Lespiaucq. Au vu de notre saison, c'est la moindre des choses de bien finir, pas calculer et retrouver cet allant de bien jouer en se faisant plaisir ». Sauf que Montpellier (9e) arrive lancé. Les Héraultais vainqueurs pour la première fois de leur histoire à Toulon le week-end dernier se sont remis à croire à une place dans le top 6 et viennent à Pau pour entretenir cet espoir.

Julien Fumat : « On a besoin d'une victoire référence, d'un match plein » Copier

Le match sera rude face à une équipe qui s'est recentrée sur ses principales qualités, physiques, et ce n'est pas pour déplaire au 3e ligne Pierrick Gunther : « J'aime les grosses équipes et les gros défis, du lourd, et Montpellier a toujours joué comme ça... Les Du Plessis et compagnie, ça ne fait pas des crochets ça rentre tout droit, pour moi c'est bonnard ! ». Dans un autre registre, Simon Mannix compte sur l'équipe pour garder les bonnes intentions défensives affichées à Clermont : « Même si on donne un peu deux essais, la ligne a tenu bon tout le match. Je n'oublie pas que l'an dernier on a terminé 5e ou 6e défense du Top 14, cette année on a bossé beaucoup plus, mais les changements mis en place demandent du temps, dommage que cela demande 19 journées ».

Retours de Slade et Armitage

Pour ce match, le staff a reconduit une bonne partie de l'équipe du déplacement à Clermont (8/15), à l'image des piliers Domingo ou Hamadache, ou encore de Clovis Le Bail à la mêlée et du triangle arrière. Reviennent notamment Armitage et Mowen en 3e ligne, tout comme Colin Slade à l'ouverture. La paire de centre Vatubua-Nicot sait qu'elle aura fort à faire face à la densité des Montpelliérains. D'ailleurs, c'est un banc à six avants et deux trois-quarts que la Section a choisi d'aligner. Côté MHR, les internationaux Picamoles, Camara et Willemse seront titulaires. À l'inverse le Sud-Africain François Steyn, forfait de dernière minute, sera remplacé en Béarn par le jeune Thomas Darmon (20 ans), alors que le redoutable Nemani Nadolo sera remplaçant.

Les équipes

Section Paloise : 15. Malié ; 14. Fumat (cap), 13. Nicot, 12. Vatubua, 11. Votu ; 10. Slade, 9. Le Bail ; 7. Gunther, 8. S. Armitage, 6. Mowen ; 5. Metz, 4. Pesenti, 3. Hamadache, 2. Lespiaucq, 1. Domingo.

Remplaçants : 16. Rey, 17. Mackintosh, 18. Delannoy, 19. Habel-Kuffner, 20. Butler, 21. Daubagna, 22. Hastoy, 23. Adriaanse.

Montpellier : 15. Immerlman ; 14. V. Martin, 13. Reilhac, 12. Serfontein, 11. Nagusa ; 10. Darmon, 9. Paillaugue (cap) ; 7. Camara, 8. Picamoles, 6. Ouedraogo ; 5. Willemse, 4. J. Du Plessis ; 3. Chilachava, 2. B. Du Plessis, 1. Fichten.

Remplaçants : 16. Ruffenach, 17. Watremez, 18. Galletier, 19. Devergie, 20. Sanga, 21. A. Vincent, 22. Nadolo, 23. Haouas.