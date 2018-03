Clermont-Ferrand, France

On savait le challenge difficile chez des Champions de France en titre qui veulent engranger des points. D’autant qu’à deux semaines d’un rendez-vous européen important, la Section Paloise avait choisi de faire confiance à ses jeunes pour affronter Clermont dans l’antre du Stade Michelin.

Les jeunes joueurs qui se seront battus avec leurs aînés pour tenter de maîtriser les locaux. Mais Clermont va profiter de nombreuses erreurs paloises pour inscrire leurs deux premiers essais. Au quart d’heure de jeu, Clermont mène déjà 14 à 0, et il faudra attendre la 22e minute pour voir les efforts palois enfin concrétiser.

Avant la pause, Clermont mène 17 à 7, et ira jusqu’à l’essai… refusé. La seconde tentative, quelques secondes plus tard, sera la bonne. Clermont inscrit son troisième essai et regagne les vestiaires sur le score de 24 à 7.

Pau chute mais garde sa place en Top 6

La seconde période ressemblera à la première. Des actions paloises qui n’arrivent pas au bout, des récupérations de balles par Clermont qui franchissent la ligne d’essai. Le dernier acte sera palois mais la Section s’incline pour la première fois cette année, sur le score de 38 à 14. Mais les Palois conservent leur place dans le Top 6.

Il faudra être plus efficace pour la réception d’Oyonnax, tombeur de Toulon ce samedi soir. Rendez-vous au Stade du Hameau samedi à 18h45, et dès 18h15 sur France Bleu Béarn pour suivre la rencontre en intégralité.