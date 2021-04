Un suspense jusqu’au bout, un ascenseur émotionnel durant 80 minutes, mais une Section Paloise qui triomphe une nouvelle fois dans ce derby face à l’Aviron Bayonnais. Non sans souffrir (43-33).

Top 14 (J21) – La Section Paloise fait tomber l’Aviron Bayonnais, non sans souffrir (43-33)

Des cartons, des pénalités et des essais nombreux pour un match à fortes sensations tant pour les supporteurs de la Section Paloise que pour ceux de l’Aviron Bayonnais. Dans ce derby départemental, entre Basques et Béarnais, comptant pour la 21e journée de Top 14, l’enjeu était grand pour les deux équipes. La Section Paloise se devait de gagner pour réduire l'écart avec la 12e place, occupée par un Aviron Bayonnais qui voulait creuser l’écart avec la place de barragiste.

Et si au final, la Section Paloise s’impose 43 à 33, ce n’est pas sans un ascenseur émotionnel, notamment durant la seconde période. Car la première mi-temps va être rythmée par les pieds de Daubagna et Germain. Et à ce jeu des pénalités, Bayonne l’emporte 12 – 18 face à Pau.

Mais au retour des vestiaires, les émotions vont devenir intenses. Thibault Daubagna surprend la défense bayonnaise à la 44e minute et permet à Tagitagivalu d’inscrire le premier essai de la rencontre. Suivi trois minutes plus tard par Tuimaba qui aplatit, après une très longue attente de la validation de l’action. La Section Paloise mène 26 à 18.

Mais un carton jaune contre Pau, puis un essai de pénalité pour l’Aviron bayonnais, suivi d’un carton jaune contre Thibault Daubagna. Bayonne reprend confiance, inscrit son second essai deux minutes plus tard pour reprendre la tête 26-30.

Le carton rouge contre Thibault Debaes fait craindre le pire mais Pau va redoubler d’effort. Un essai de Giovanni Habel-Kuffner, dès son retour sur le terrain, puis celui de Clovis Le Bail à la 75e minute, permettent de signer une belle victoire.

Un vrai soulagement avant d’affronter le Stade Français à Paris le week-end prochain.