Se relancer! Battue lourdement le weekend dernier chez le champion de France, Clermont (38-14), la Section Paloise reçoit Oyonnax ce samedi soir au Hameau. A cinq matchs de la fin de la saison régulière, les Palois 5e de Top 14, à égalité de points avec Castres 8e, doivent s'imposer à domicile pour rester dans la course à la qualification pour les phases finales du championnat.

Oyonnax reste sur quatre victoires

Et pas des moindres. A Clermont et à Bordeaux, ainsi que face au Stade Français et Toulon le weekend dernier. Une série qui leur permet de ne plus être dernier du championnat. Ils occupaient cette place depuis le 4 novembre. Sur le papier, la Section est favorite. Mais, comme le dit l’entraîneur des arrières de la Section Paloise, Fred Manca, les Palois ne doivent pas tomber dans le piège.

Dernier match avant le quart européen

D'autant que le match suivant, c'est le quart de finale de Challenge européen, vendredi 30 mars à 21h au Hameau, contre le Stade Français. Le club a annoncé que Colin Slade sera de retour à l'entrainement, ce lundi, après Oyonnax. Il devrait donc être de la préparation du rendez-vous européen. En revanche, les Béarnais perdent Fabrice Metz. Le 2e ligne a été opéré de la cheville. Saison terminée.

Le verdict et tombé : opération et fin de saison pour moi 🤕. Et bien sur, je serais le premier supporter de @sectionpaloise !! 💚 #EnVertEtContreTous#AuReposForcépic.twitter.com/EZkb2PvBss — Metz Fabrice (@MetzFabrice) March 22, 2018

►Section / Oyonnax, coup d'envoi 18h45, à vivre en intégralité sur votre radio.